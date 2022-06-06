Спорткар выехал на встречную полосу и протаранил такси

Поездка на такси двух подвыпивших женщин закончилась госпитализацией обеих с переломами. Причиной тому стал мужчина на спорткаре Audi RS5, который выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль.

ДТП произошло на Садовом кольце 5 июня. Владелец спорткара ехал по Зубовскому бульвару в сторону Крымского Вала и выехал на встречную полосу. Там он протаранил двигавшееся навстречу такси Volkswagen.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в ДТП пострадали две пассажирки такси. Женщин госпитализировали в больницы с переломами. В их крови прибывшие на место медики обнаружили алкоголь. Водитель Audi только ушиб локоть.