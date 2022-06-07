https://news.day.az/world/1468348.html В России огнетушитель взлетел в космос - ВИДЕО
В России огнетушитель взлетел в космос - ВИДЕО
В Геленджике при тушении автомобиля огнетушитель улетел в космос.
Как передает Day.Az, на опубликованных в Телеграм кадрах видно как к горящему автомобилю марки "Мерседес" подбегает прохожий с огнетушителем, чтобы помочь его потушить. Но очевидец случайно выронил огнетушитель, который сразу же взлетел вверх.
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