В России огнетушитель взлетел в космос

В Геленджике при тушении автомобиля огнетушитель улетел в космос.

Как передает Day.Az, на опубликованных в Телеграм кадрах видно как к горящему автомобилю марки "Мерседес" подбегает прохожий с огнетушителем, чтобы помочь его потушить. Но очевидец случайно выронил огнетушитель, который сразу же взлетел вверх.