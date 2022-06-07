https://news.day.az/world/1468363.html Мотоциклист проскочил прямиком под пикапом, благодаря чему и остался жив - ВИДЕО
Мотоциклист проскочил прямиком под пикапом, благодаря чему и остался жив - ВИДЕО
Удачливый мотоциклист после падения пролетел под пикапом и остался жив.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Америке мотоциклист на скорости, избежав столкновение с выехавшим перед ним пикапом, проскочил под ним. На кадрах видно как молодой парень после ДТП встает и как ни в чем небывало двигается к месту крушения.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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