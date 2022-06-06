Школьник утонул в водоеме в Екатеринбурге - ВИДЕО
В Екатеринбурге устанавливают обстоятельства гибели школьника на одном из городских водоемов. Он купался в озере, где это уже давно запретило местное МЧС. Через пару часов тело подростка нашли водолазы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Следователи уже определили предполагаемого виновника смерти мальчика. Подробнее рассказала корреспондент Юлия Дегтянникова.
На распространившихся в Сети кадрах запечатлены последние минуты жизни школьника. Друзья отдыхают на озере в Малом Истоке, веселятся и ныряют с пирса. Для одного из них прыжок в прохладную воду становится роковым: на поверхность мальчик уже не выплывет.
"Прибывшие на место спасатели и представители следственных органов незамедлительно приступили к поиску ребенка. Менее чем через два часа он был найден и поднят на берег. К сожалению, спасти его уже не было возможности", - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин.
По словам очевидцев, погибший мальчик даже не умел плавать.
"Из-за сильного течения нырять в воду в этом месте очень опасно, но остановить подростков было некому. Компания отдыхала без присмотра взрослых. Тело утонувшего мальчика нашли только спустя два часа. Но, похоже, трагедия не стала уроком: сегодня здесь снова купаются люди", - рассказала корреспондент Юлия Дегтянникова.
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