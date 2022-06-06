Школьник утонул в водоеме в Екатеринбурге

В Екатеринбурге устанавливают обстоятельства гибели школьника на одном из городских водоемов. Он купался в озере, где это уже давно запретило местное МЧС. Через пару часов тело подростка нашли водолазы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Следователи уже определили предполагаемого виновника смерти мальчика. Подробнее рассказала корреспондент Юлия Дегтянникова.

На распространившихся в Сети кадрах запечатлены последние минуты жизни школьника. Друзья отдыхают на озере в Малом Истоке, веселятся и ныряют с пирса. Для одного из них прыжок в прохладную воду становится роковым: на поверхность мальчик уже не выплывет.

"Прибывшие на место спасатели и представители следственных органов незамедлительно приступили к поиску ребенка. Менее чем через два часа он был найден и поднят на берег. К сожалению, спасти его уже не было возможности", - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин.

По словам очевидцев, погибший мальчик даже не умел плавать.

"Среди них была девчонка, она хотела ему помочь и схватила его, он начал машинально хвататься за нее. А она же не умеет вытаскивать, оттолкнула его, сама вылезла, а вот он утонул у всех на глазах", - рассказал очевидец Марсель Сабиров.

"Из-за сильного течения нырять в воду в этом месте очень опасно, но остановить подростков было некому. Компания отдыхала без присмотра взрослых. Тело утонувшего мальчика нашли только спустя два часа. Но, похоже, трагедия не стала уроком: сегодня здесь снова купаются люди", - рассказала корреспондент Юлия Дегтянникова.