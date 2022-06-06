Британцы стали работать по четырехдневке

Более 3300 рабочих в 70 британских компаниях перешли на четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пилотный проект с четырехдневкой продлится полгода. Он основан на модели "100:80:100". То есть полная оплата труда за 80% времени при обязательстве поддерживать полную производительность, отметили в публикации.

Эксперты сошлись во мнении, что Британия сейчас находится на пике популярности четырехдневной рабочей недели. Теперь, с выходом из пандемии коронавируса все больше компаний пытаются увеличить качество жизни своих работников.

Некоторые участвующие в эксперименте компании также предоставляют своим работникам образование, консультации на рабочем месте, услуги по уходу за кожей, продукты питания, напитки и многое другое.

Однако некоторые аналитики посчитали, что в подобной инициативе власти Британии не хотят увеличить качество жизни населения, а желают лишь сэкономить. Речь идет о том, что при сохранении производительности труда, расходы на электричество, газ, воду и прочие услуги у компаний сократится минимум на 20%. В условиях, когда цены на электричество в стране резко выросли, такое решение кажется обоснованным.