Япония попросила ОАЭ дополнительно увеличить добычу нефти

Япония попросила ОАЭ рассмотреть возможность дополнительного увеличения добычи нефти для стабилизации цен на это сырье. Соответствующая тема обсуждалась в понедельник на прошедшей в Токио встрече между генеральным секретарем кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно и министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном бен Ахмеда аль-Джабером, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным японского телеканала NHK, генсек японского правительства также приветствовал решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле - августе. Кроме того, стороны условились активизировать развитие двустороннего сотрудничества.

Цены на нефть в Японии в понедельник выросли до максимума с июля 2008 года на фоне продолжающейся нестабильности на мировом рынке энергоресурсов. Так, цена за 1 килолитр (6,289 барреля) дубайской сырой нефти превысила 86 тыс. иен ($658 по текущему курсу), что примерно на $18 выше, чем 3 июня. По мнению местных аналитиков, на рынке сейчас преобладают пессимистичные прогнозы, касающиеся продолжения периода нестабильности и повышения цен на сырье. В частности, они связаны с негативной оценкой решения ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле и августе.

Страны ОПЕК+ на прошлой неделе приняли решение равномерно перераспределить сентябрьскую квоту на добычу нефти в объеме 432 тыс. баррелей в сутки на июль и август. Таким образом, объем добычи в июле и августе составит 648 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, страны альянса продлили срок компенсации недосокращенных объемов нефти для стран-должников до конца 2022 года.

Соглашение ОПЕК+ заключено в конце 2016 года на фоне падения мировых цен на энергоносители и заработало с 2017 года. С мая 2020 года сделка работает в обновленном виде и будет действовать до конца 2022 года. Министры стран, участвующих в соглашении, на регулярных встречах определяют уровни добычи нефти на ближайший период. Крупнейшими членами ОПЕК+ являются Россия и Саудовская Аравия, на которых совокупно приходится половина всей добычи в альянсе.