Во Франции призвали граждан реже пользоваться кондиционерами - причина
Министр экологических преобразований Франции Амели де Моншален обратилась к населению, призвав реже пользоваться кондиционерами. Об этом сообщает BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Причиной для более редкого использования кондиционеров летом чиновница назвала возросшие цены на электроэнергию.
"Я призываю французов к "энергетической трезвости". Наша цель - снизить на 40% наше энергопотребление к 2030 году", - сказала Моншален.
По ее словам, добиться поставленных целей французы смогут, если сделают коллективный выбор и начнут рационально пользоваться электричеством.
"Я призываю французов не злоупотреблять использованием кондиционеров, не охлаждать чрезмерно дома...", - подчеркнула госслужащая.
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