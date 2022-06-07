Во Франции призвали граждан реже пользоваться кондиционерами

Министр экологических преобразований Франции Амели де Моншален обратилась к населению, призвав реже пользоваться кондиционерами. Об этом сообщает BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причиной для более редкого использования кондиционеров летом чиновница назвала возросшие цены на электроэнергию.

"Я призываю французов к "энергетической трезвости". Наша цель - снизить на 40% наше энергопотребление к 2030 году", - сказала Моншален.

По ее словам, добиться поставленных целей французы смогут, если сделают коллективный выбор и начнут рационально пользоваться электричеством.

"Я призываю французов не злоупотреблять использованием кондиционеров, не охлаждать чрезмерно дома...", - подчеркнула госслужащая.