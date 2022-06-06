Германия нарастила запасы газа

Германия продолжает наращивать запасы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ), они заполнены более чем на 50 процентов, свидетельствуют данные Федерального сетевого агентства ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Газоснабжение Германии по-прежнему стабильно. Потоки газа в ФРГ идут на обычном уровне. Текущий показатель заполненности ПХГ составляет 50,8 процента", - сообщил регулятор.

Германия на фоне неопределенности с поставками российского газа, связанной с военной спецоперацией в Украине, стремится заполнить хранилища на 90 процентов к 1 ноября.