В КНР надеются, что встреча РФ, Украины, ООН и Турции решит продовольственный кризис

Китай надеется, что возможная встреча России, Украины, ООН и Турции по экспорту зерна и удобрений позволит решить продовольственный кризис. Об этом заявил в понедельник заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме украинского кризиса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Надеемся, что встреча между Россией, Украиной, ООН и Турцией будет способствовать тому, чтобы страны продвигались вперед в деле укрепления взаимного доверия и урегулировали вопрос продовольственного кризиса", - сказал дипломат.