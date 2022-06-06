Индия провела успешные испытания баллистической ракеты Агни-4

Индия провела в понедельник успешный пуск баллистической ракеты "Агни-4", способной нести различные боеголовки, в том числе и ядерную.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Минобороны Индии в распространенном заявлении.

Ракета была запущена с полигона на острове Абдул Калам, который расположен в Бенгальском заливе у побережья восточного штата Одиша.

"Успешные испытания подтверждают политику Индии в отношении наличия надежного минимального потенциала сдерживания", - указывается в сообщении.

По этим данным, испытательный пуск подтвердил все заданные параметры, а также надежность системы.

На вооружении Индии состоят несколько типов ракет семейства "Агни": "Агни-1" дальностью 700 км, "Агни-2" - 2 тыс. километров, "Агни-3" - более 3 тыс. км. Ожидается также, что "Агни-5" с дальностью более 5 тыс. км вскоре поступит на вооружение.

Разрабатывается и ракета "Агни-6" с дальностью до 10 тыс. км и возможностью пуска с подводной лодки.