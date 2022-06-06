Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал условие для окончания спецоперации в Украине.

Как передает Day.Az, соответствующее видеообращение он опубликовал в Telegram-канале.

По словам главы республики, боевые действия должны продолжаться до полной отмены антироссийских санкций со стороны Запада и публичных извинений недружественных стран.

"Война должна длится до тех пор, пока они все санкции не снимут и не принесут извинения. Война за добро, война за счастье людей. Воевать - это удовольствие, мы это удовольствие получаем. Как сказал Владимир Владимирович, мы как мученики умрем, а они сдохнут", - сказал Кадыров.