https://news.day.az/world/1468493.html Кадыров назвал условие для окончания спецоперации в Украине
Кадыров назвал условие для окончания спецоперации в Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал условие для окончания спецоперации в Украине.
Как передает Day.Az, соответствующее видеообращение он опубликовал в Telegram-канале.
По словам главы республики, боевые действия должны продолжаться до полной отмены антироссийских санкций со стороны Запада и публичных извинений недружественных стран.
"Война должна длится до тех пор, пока они все санкции не снимут и не принесут извинения. Война за добро, война за счастье людей. Воевать - это удовольствие, мы это удовольствие получаем. Как сказал Владимир Владимирович, мы как мученики умрем, а они сдохнут", - сказал Кадыров.
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