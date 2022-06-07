Борис Джонсон сохранил посты лидера партии и премьера Великобритании

Лидер правящей Консервативной партии и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заручился поддержкой депутатов-консерваторов во время голосования по вопросу о доверии ему и сохранит свои посты, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об итогах состоявшегося в понедельник секретного волеизъявления сообщил глава Комитета 1922 Консервативной партии, объединяющего рядовых парламентариев, Грэм Брейди.

По словам лидера объединения, играющего основную роль в определении нового главы партии, когда в этом возникает необходимость, в поддержку Джонсона выступили 211 депутатов от Консервативной партии, против высказались 148. Чтобы остаться во главе правящей партии, ему требовалось простое большинство - поддержка половины проголосовавших плюс один голос.

Необходимость в вотуме доверия возникла после того, как 54 депутата-тори выразили недовольство скандалом вокруг вечеринок в канцелярии премьера в разгар действия коронавирусных ограничений в 2020-2021 годах. Джонсон возглавляет правительство с лета 2019 года.