В Турции разрабатывают ракеты «воздух-воздух» для ударных беспилотников

Специалисты из Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) реализуют проект разработки ракет класса "воздух-воздух", которые, в частности, планируется интегрировать в ударные беспилотные летательные аппараты Akıncı, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Директор Научно-исследовательского института оборонной промышленности при TÜBİTAK Гюрджан Окумуш сообщил, что новые боеприпасы в будущем могут быть интегрированы в другие летательные аппараты.

Отвечая на вопросы "Анадолу" в рамках выставки MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji в IT-долине Гебзе на северо-западе Турции, Окумуш заявил, что ракеты класса "воздух-воздух" представляют критическую значимость для пилотируемой и беспилотной авиации и их зачастую называют "воздушным мечом", поражающим цели на большом расстоянии. "Страны неохотно поставляют друг другу подобного рода высокотехнологичные разработки, а порой и вовсе не делают этого", - констатировал директор Института.

По его словам, Турция добилась значительного прогресса в оборонпроме и уже обладает значимыми технологиями.

Директор Института подчеркнул, что Турция шаг за шагом превращается из рынка для оборонной продукции в импортера высокотехнологичного вооружения. "По некоторым направлениям Турция входит в ТОП-5, а по некоторым - в десятку ведущих", - сказал он.