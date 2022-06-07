В Лондоне мужчина умер, прыгнув с моста при попытке бегства от полицейских

Мужчина умер, прыгнув с моста при попытке бегства от полицейских в Лондоне, передает Day.Az со ссылкой Guardian.

Случай произошёл 4 июня, но видео с инцидентом появилось недавно. Местные жители вызвали полицейских, пожаловавшись на мужчину, который бегал с криками по городу и размахивал отвёрткой.

Главная баталия произошла на мосту Челси. Чтобы усмирить 40-летнего нарушителя, полицейские три раза выстрелили в него из шокера. Не помогло - он попытался скрыться от них, прыгнув с 13-метровой высоты в реку Темзу.

Спасательные службы выловили его из воды и отправили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание. В отношении полицейских проводится проверка.