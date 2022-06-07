На Филиппинах ликвидировали возможного пресс-секретаря "ИГ" в Восточной Азии

Во время операции в филиппинском регионе Магинданао был ликвидирован возможный пресс-секретарь террористической организации "Исламское государство-Восточная Азия" (входит в "ИГ"). Об этом сообщил начальник Центрального командования Западного Минданао, генерал-лейтенант Альфредо Росарио-младший, сообщает местное издание Manila Bulletin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации командующего, в ликвидации террориста Абдулфатаха Омара Алимудена, также известного, как Абу Хузайфах, принимали участие подразделения 60-й пехотной бригады, 40-го пехотного батальона и разведки. Операция проводилась на переправе Сальбо в муниципалитете Дату Сауди Ампатуан.

Как сообщил Росарио-младший, ликвидированный Хузайфах был не только пресс-секретарем восточноазиатской ячейки "ИГ", но и куратором ее финансовых операций. Он был связующим звеном между террористами из "Даула Исламия-Филиппины" и Центральным банком "ИГ".