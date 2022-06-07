Мощное наводнение на Кубе, есть жертвы

На Кубе власти подсчитывают ущерб, нанесенный мощным наводнением. Оно обрушилось на центральные и западные регионы страны из-за тропического циклона, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Проливные дожди не прекращались как минимум трое суток, вызвав многочисленные оползни. Реки вышли из берегов. В результате в городах и селах затопило дороги и первые этажи зданий. В Гаване стихия обрушила более сотни жилых домов. Около двух тысяч местных жителей эвакуировали. Известно о двух погибших. Также есть данные о пропавших без вести.