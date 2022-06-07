Очень сильный град в Австрии

В то время как люди на востоке Австрии снова смогли насладиться летними солнечными часами, суперячейка с грозой на юге Австрии обеспечила возвращение зимы - волнообразные ливни с градом за считанные минуты залили многие сады и улицы в негостеприимную и суровую погоду, передает Day.Az со ссылкой на иностранные СМИ.

Но не только град, но и сильные ливни затрудняли или делали невозможным движение транспорта, особенно в Каринтии. Штормовой центр, который еще до начала шторма объявил самый высокий уровень предупреждения, задокументировал суперячейку и ее последствия в социальных сетях, которые продолжают заполняться фотографиями, видео и сообщениями о серьезных разрушениях даже в вечерние часы. Пожарные команды на юге страны работают постоянно - страховые компании ожидают потока сообщений о повреждениях.