Погиб замгендиректора «ВКонтакте»

Замгендиректора VK Владимир Габриелян погиб после опрокидывания вездехода на берегу Белого моря, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды", - сообщили в пресс-службе VK.

О происшествии сообщили представители Союза оленеводов Ненецкого автономного округа. Четыре человека на двух вездеходах ехали по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос. Во время перехода через реку Бугряница машины перевернулись, и "их потащило в море".

Два человека, в том числе жена Габриеляна, выбрались на берег. Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков пропали.

С 2005 года Габриелян был вице-президентом и техническим директором Mail.ru Group, сообщает "Интерфакс". В 2019 году он стал первым заместителем гендиректора VK. В марте 2022 года Габриелян вошел в совет директоров компании. Сергей Мерзляков работал директором по закупкам VK.