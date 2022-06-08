В Испании будут штрафовать за выбрасывание еды

Правительство Испании одобрит законопроект, предусматривающий введение штрафов в отношении ресторанов и супермаркетов, которые выбрасывают продукты питания. Об этом сообщила во вторник газета El País, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, испанские домохозяйства выкидывают ежегодно около 1,3 млрд кг еды, то есть в среднем около 31 кг на человека. Кабмин королевства намерен бороться с данной тенденцией и хочет одобрить проект закона о предотвращении пищевых потерь. Инициатива предусматривает, что все участники продовольственной цепочки должны разработать план для избежания расточительства. Бары, рестораны и супермаркеты, которые не будут соблюдать правила, могут быть оштрафованы.

В частности, правительство предлагает определить приоритет использования продуктов прежде, чем выбросить их. Так, предусматривается возможность передачи еды пищевым банкам. Предприятиям придется подписывать соглашения с такими организациями, в которых будут указаны условия сбора, хранения и транспортировки продуктов.

При невозможности передачи еды для потребления она может быть переработана в соки или джемы. Еще один вариант предусматривает направление продуктов для корма для животных. Кроме того, ресторанам придется уведомлять клиентов о том, что они могут забрать остатки своей еды с собой, а компаниям нужно будет стимулировать продажу продуктов с истекающим сроком годности с помощью более низких цен.

Предполагается, что предприятия, которые не будут соблюдать эти нормы, могут ждать штрафы от €2 тыс. до €60 тыс. В случае повторных нарушений санкция может достигать полумиллиона евро. При этом законопроект не предусматривает принятия мер в отношении людей, которые выкидывают еду.