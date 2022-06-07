Активисты спасли от вырубки деревья у Эйфелевой башни

После нескольких недель протестов, включая голодовку и ночевку в палатке на высоте, защитники окружающей среды в Париже празднуют спасение более 40 деревьев от вырубки вокруг Эйфелевой башни, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Изначально планировалось расчистить место для создания сада к Олимпиаде 2024 года, но власти Парижа решили отказаться от этой идеи.