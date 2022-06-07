Китай тайно строит военно-морскую базу в Камбодже

Китай и Камбоджа скрывают факт строительства на территории последней военно-морской базы Пекина, сообщили на условиях анонимности несколько западных чиновников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По их данным, речь идет об объекте в северной части военно-морской базы Реам, которая находится на юго-западе Камбоджи, на берегу Сиамского залива. На этой неделе произойдет закладка фундамента объекта.

Собеседники указали, что база станет вторым подобным объектом Китая: другая, пока единственная иностранная военная база Пекина, находится в Джибути в Восточной Африке. Создание базы именно в Индо-Тихоокеанском регионе является стратегически важной целью Китая, подчеркнули источники газеты, поскольку этот регион в Пекине рассматривают "как законную и историческую сферу влияния".

О заключении соглашения о строительстве базы между Китаем и Камбоджей в 2019 году писала газета Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников. Издание указывало, что стороны не раскрывали информацию о его подписании и вообще опровергали данные о таких договоренностях. Однако источник в Пекине позднее подтвердил, что база будет частично использоваться китайскими военными. Собеседники добавили, что Китай может признаться в финансировании расширения базы на церемонии закладки фундамента, однако планы того, как будет использоваться объект, Пекин не будет разглашать.