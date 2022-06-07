Террорист напал на крупнейший завод в Польше

Вооруженный гранатами, автоматом и ножом мужчина, назвавший себя террористом, напал на крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Польше, принадлежащий компании Orlen. Об этом сообщили польские правоохранительные органы и представители пострадавшей компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации следствия, 7 июня, примерно в 5 часов утра, 42-летний мужчина подъехал к воротам НПЗ в городе Плоцк и ударил ножом охранника. Вскоре его задержали другие охранники, подоспевшие на помощь.

Когда его обезвреживали, мужчина кричал, что он террорист, выступающий против слияния польских нефтеперерабатывающих компаний Orlen и Lotos.

Автомат и две гранаты были найдены в багажнике его автомобиля. Раненый охранник выжил, медики оказали ему экстренную помощь. По данным экспертизы, нападавший был трезв, в его крови не обнаружили следов алкоголя или наркотических веществ.

"Ведутся обыски и другие процессуальные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств и причин произошедшего", - заявили в пресс-службе прокуратуры Плоцка.