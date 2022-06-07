На Шри-Ланке могут ввести талоны на топливо

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе предупредил о сложной ситуации с топливом на острове в ближайшие три недели и не исключил введения системы талонов на него. Такое заявление главы ланкийского правительства опубликовала во вторник газета Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Викрамасингхе сообщил, что каждый месяц Шри-Ланке необходимо $500 млн на бензин, и обратил внимание, что к концу года мировые цены на энергоносители могут возрасти на 40%. "В этом контексте нельзя исключать идею введения системы талонов на топливо", - указал премьер-министр. По его подсчетам, Шри-Ланке "каким-то образом необходимо найти в следующие полгода $3,3 млрд на бензин".

Он предупредил, что в ближайшие недели будет трудно обеспечить остров необходимым количеством топлива. "Настало время, когда мы все должны использовать бензин и газ как можно бережнее. Поездки должны быть максимально ограничены", - сказал Викрамасингхе.

Вместе с тем глава правительства сообщил, что после этих трех недель власти "постараются обеспечить страну топливом и продовольствием без дальнейших перебоев". Он призвал население Шри-Ланки встретить трудности "сплоченно и с терпением".

Викрамасингхе также сообщил, что в следующие полгода Шри-Ланке потребуется $250 млн, чтобы покрыть расходы на газ.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Он вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов страны. Страна испытывает большую потребность в цементе, автомобильных запчастях, топливе, продуктах питания. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует внешний долг Шри-Ланки, который составляет $51 млрд.