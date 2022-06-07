Талибы объявили о выделении 16 тыс. вакансий для учителей

Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" объявило о выделении 16 тыс. должностей для учителей. Об этом сообщил во вторник директор по административным вопросам сформированного талибами министерства образования Ахмад Джан Ахмади, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на существующие проблемы в национальном бюджете "Исламский эмират Афганистан" выделяет 16 тыс. вакансий для учителей", - указал Ахмади, слова которого привел афганский телеканал TOLONews. Он добавил, что это решение было принято "в целях развития сферы образования" в Афганистане.

Занятия в афганских вузах и школах были приостановлены в конце августа прошлого года после захвата власти в стране талибами. Младшие классы возобновили работу 19 сентября, однако к занятиям были допущены только мальчики и преподаватели-мужчины. В марте нынешнего года министерство образования запретило девочкам средних и старших классов посещать занятия в школах. Однако уже в мае министр внутренних дел в правительстве талибов Сираджуддин Хаккани заявил, что нынешние власти разрабатывают механизм, который позволит возобновить обучение девочек в школах после шестого класса.