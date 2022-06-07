https://news.day.az/world/1468626.html В Армении перевернулся грузовик с военнослужащими - много пострадавших
В Армении перевернулся грузовик с военнослужащими - много пострадавших
Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Ереван-Мегри в области Вайоц Дзор в Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сегодня утром перевернулся грузовик "КамАЗ", состоящий на балансе министерства обороны.
В результате аварии 11 военнослужащих, находившихся в машине, были госпитализированы с травмами различной степени.
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