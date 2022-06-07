Бельгийские пивоварни больше всех удостоились золотых медалей

На завершившемся на днях в бельгийском Генте Европейском пивном конкурсе "Gold Beer Fairy" хмельные напитки страны-хозяйки фестиваля завоевали 14 медалей, 7 из которых - золотые.

Как передает Day.Az, Европейский конкурс Gold Beer Fairy проводится ежегодно с 2002 года, организатором его является немецкая компания "Хэппи Брьюэри". В этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество сортов пива - 2483 сортов из 47 стран мира, многие из которых относились к другим частям планеты. Призы были вручены в 67 номинациях. Награды удостоились лучшие сорта пива, приготовленные по традиционному европейскому способу.

Бельгийская пивоварня Вест-Сортинг из Антверпена и пивоварня Лосс из Брюгге завоевали две золотые медали. Среди обладателей золотых медалей можно отметить также пивоварни Флек из муниципалитета Бербок.