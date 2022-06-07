Задержан убийца доминиканского министра

Полиция Доминиканской республики задержала подозреваемого в убийстве министра окружающей среды и природных ресурсов Орландо Хорхе Меры. 55-летний министр был убит во время рабочей встречи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, убийца был его близким другом. Мера был убит шестью выстрелами. Личность стрелявшего стала известна уже в момент преступления, но мотив его пока не известен.