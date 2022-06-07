https://news.day.az/world/1468691.html Задержан убийца доминиканского министра - ВИДЕО
Задержан убийца доминиканского министра - ВИДЕО
Полиция Доминиканской республики задержала подозреваемого в убийстве министра окружающей среды и природных ресурсов Орландо Хорхе Меры. 55-летний министр был убит во время рабочей встречи.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, убийца был его близким другом. Мера был убит шестью выстрелами. Личность стрелявшего стала известна уже в момент преступления, но мотив его пока не известен.
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