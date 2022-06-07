Турецкие спецслужбы доставили из Сирии особо опасную террористку

Турецкие спецслужбы провели в Сирии успешную операцию по захвату особо опасной террористки YPG (сирийское боевое крыло РКК - ред.) Дилбирин Качар, которую уже доставили в Турцию, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщают источники в силовых структурах Турции, террористка по позывным "Роджа" вступила в ряды террористов в 2015 году. В 2016 году участвовала в кровавых акциях в районах Джуди и Габар, после чего была переброшена в Сирию.

В иракском районе Синджар, Дилбирин Качар прошла подготовку организации покушений.

Принимала участие в различных террористических акциях в период проведения операций "Оливковая ветвь" в январе 2018 года и "Источник мира" в октябре 2019 года.

Спецслужбы Турции недавно установили, что террористка была переброшена в район Айн-аль-Араб с целью противодействия возможной антитеррористической операции ВС Турции. Именно в этом районе Качар схватили и доставили в Турцию.