12-летний американец начал стрельбу и ограбил АЗС в США

Момент дерзкого ограбления заправочной станции, находящейся в городе Хартфорд (округ Ван-Бурен, штат Мичиган, США) в исполнении вооружённого пистолетом 12-летнего местного жителя, был зафиксирован видеокамерой, находящейся в торговом заведении, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.



При копировании - ОБЯЗАТЕЛЬНА ссылка на источник: Юный налётчик, дождавшись своей очереди, достал из рюкзака пистолет и приказал кассирше отдать всю наличность. Когда работница магазина усомнилась в намерениях грабителя, последовал выстрел в потолок. После чего кассирша исполнила требования малолетнего преступиника и отдала ему часть выручки. По сообщениям СМИ, спустя некоторое время полицейские арестовали юного налётчика и поместили его под стражу до решения суда.При копировании - ОБЯЗАТЕЛЬНА ссылка на источник: https://rai77.com/12-letnii-amerikanec-nachal-strelbu-i-ograbil-azs-v-ssha-05-06-2022.html

Юный налётчик, дождавшись своей очереди, достал из рюкзака пистолет и приказал кассирше отдать всю наличность. Когда работница магазина усомнилась в намерениях грабителя, последовал выстрел в потолок. После чего кассирша исполнила требования малолетнего преступиника и отдала ему часть выручки.

По сообщениям СМИ, спустя некоторое время полицейские арестовали юного налётчика и поместили его под стражу до решения суда.