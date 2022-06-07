https://news.day.az/world/1468750.html Автомобилист сбил мотоциклиста перебегавшей дорогу коровой во Вьетнаме - ВИДЕО
Автомобилист сбил мотоциклиста перебегавшей дорогу коровой во Вьетнаме - ВИДЕО
Видеорегистратор, установленный в легковом автомобиле, зафиксировал стремительное дорожное происшествие, в результате которого никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Сбежавшая со скотного двора бурёнка, пересекая дорогу в неположенном месте, была сбита проезжающим мимо автомобилем. Непродолжительный полёт копытной нарушительницы ПДД закончился столкновением с мотоциклистом.
После чего домашнее животное, пережившее двойной удар, вскочило на ноги и скрылось в неизвестном направлении, оставив в недоумении обоих участников дорожного движения.
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