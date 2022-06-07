Автомобилист сбил мотоциклиста перебегавшей дорогу коровой во Вьетнаме

Видеорегистратор, установленный в легковом автомобиле, зафиксировал стремительное дорожное происшествие, в результате которого никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Сбежавшая со скотного двора бурёнка, пересекая дорогу в неположенном месте, была сбита проезжающим мимо автомобилем. Непродолжительный полёт копытной нарушительницы ПДД закончился столкновением с мотоциклистом.

После чего домашнее животное, пережившее двойной удар, вскочило на ноги и скрылось в неизвестном направлении, оставив в недоумении обоих участников дорожного движения.