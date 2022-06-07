https://news.day.az/world/1468751.html Грузовик врезался в сбившего оленя пикап в США - ВИДЕО
Грузовик врезался в сбившего оленя пикап в США - ВИДЕО
Камера видеонаблюдения, установленная над оживлённой магистралью, в черте города Форест-Лейк (округ Вашингтон, штат Миннесота, США) запечатлела полную драматизма аварию, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Водитель грузовика не заметил на своём пути пикап и сбил его. Объятая пламенем легковушка укатилась к обочине дороги.
По данным местного полицейского управления, автомобиль сбил оленя и к моменту столкновения с полуприцепом был пуст. Никто в результате происшествия не пострадал.
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