Грузовик врезался в сбившего оленя пикап в США

Камера видеонаблюдения, установленная над оживлённой магистралью, в черте города Форест-Лейк (округ Вашингтон, штат Миннесота, США) запечатлела полную драматизма аварию, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Водитель грузовика не заметил на своём пути пикап и сбил его. Объятая пламенем легковушка укатилась к обочине дороги.

По данным местного полицейского управления, автомобиль сбил оленя и к моменту столкновения с полуприцепом был пуст. Никто в результате происшествия не пострадал.