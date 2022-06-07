Змея устроила переполох в кошачьем вольере и попала на видео в Таиланде

Камера безопасности, установленная в питомнике, в середине мая запечатлела проникновение ползучего хищника в место компактного обитания нескольких кошек, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Трое домашних животных, учуяв появление опасности, некоторое время наблюдали за змеёй, которая всё же решилась атаковать одну из кошек, но вынуждена была сама спасаться бегством.

Со слов владельца зверинца, никто из его подопечных в результате проникновения хищного пресмыкающегося в питомник не пострадал.