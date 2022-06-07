В Испании выявили 27 новых случаев заражения человека оспой обезьян

Власти Испании подтвердили по меньшей мере 225 случаев заражения вирусом оспы обезьян в королевстве.

Об этом сообщили во вторник в Минздраве страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Институт здоровья Карлоса III подтвердил 225 положительных случаев", - уточнило ведомство. В понедельник власти информировали о 198 заболевших.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.