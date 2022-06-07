Британские власти обязали врачей и лаборатории отчитываться обо всех случаях оспы обезьян

Британские власти объявили оспу обезьян болезнью, о случаях подозрения на которую врачи должны немедленно информировать соответствующие санитарные ведомства.

Об этом заявила во вторник представитель Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA) Уэнди Шепхерд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Быстрая диагностика и информирование являются ключевыми моментами для прекращения передачи и ограничения дальнейшего распространения оспы обезьян", - сказала Шепхерд, возглавляющая подразделение UKHSA, отвечающее за борьбу со вспышкой редкого заболевания. "Новое законодательство поддержит нас и наших партнеров в области здравоохранения, чтобы мы могли быстрее определять, лечить и контролировать болезнь", - приводит слова Шепхерд телеканал Sky News.

Согласно новым правилам, врачи должны будут уведомить власти при подозрениях на оспу обезьян, а лаборатории - сообщать UKHSA обо всех подтвержденных случаях инфицирования.

По информации ведомства, по состоянию на 5 июня число случаев редкого заболевания увеличилось в Великобритании на 77, достигнув 302. В Англии заболевание отмечено у 287 человек (в подавляющем большинстве случаев у жителей Лондона мужского пола), в Шотландии - у 10, в Уэльсе - 3, в Северной Ирландии - 2.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

На прошлой неделе UKHSA сообщило о том, что британские власти приобрели 20 тыс. доз вакцины от натуральной оспы. Вакцину Imvanex, которую производитель рекомендует и для профилактики оспы обезьян, в Великобритании предлагают тем, кто тесно контактировал с больными, включая медиков, которые занимаются их лечением. Согласно ВОЗ, своевременная вакцинация от натуральной оспы в 85% случаев обеспечивает защиту от заражения оспой обезьян. У ранее привитых болезнь протекает мягче.