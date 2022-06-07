https://news.day.az/world/1468784.html Турция отвергает предвзятый доклад Европарламента – МИД
Турция отвергает предвзятый доклад Европарламента – МИД
МИД Турции осудил "предвзятый и оторванный от реальности" доклад Европейского парламента по Турции за 2021 год, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Резолюция рекомендательного характера была принята ЕП во вторник, 20 мая.
В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства отмечается, что отчет основан на поверхностном и недальновидном подходе.
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