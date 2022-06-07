Турция отвергает предвзятый доклад Европарламента

МИД Турции осудил "предвзятый и оторванный от реальности" доклад Европейского парламента по Турции за 2021 год, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Резолюция рекомендательного характера была принята ЕП во вторник, 20 мая.

В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства отмечается, что отчет основан на поверхностном и недальновидном подходе.