Анкара выступает за прогресс в вопросе вывоза зерна из портов Украины

Турция предпринимает активные усилия по формированию коридора с целью вывоза зерна, накопившегося из-за войны в черноморских портах Украины.

Об этом сказал журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По его словам, война между Россией и Украиной оказала негативное влияние на продовольственную безопасность многих регионов мира. "Мы стремимся как можно скорее добиться результата по этому вопросу. Поддерживаем диалог с РФ и Украиной, проводим обсуждения с ООН. Достигнуты определенные продвижения. Вместе с тем, есть технические моменты, которые остаются предметом обсуждений. В частности: Как будет функционировать коридор? Как и кто будет очищать (порты) от мин. Какие суда будут сопровождать сухогрузы", - сообщил министр.

На вопрос о том, кто выступит гарантом действенности коридора, Акар сказал: "На данный момент Турция координирует этот процесс".

Комментируя вероятность организации в Турции переговоров по вопросу вывоза украинского зерна, Акар сказал: "Встречи возможны. В прошлую субботу представитель ООН провел переговоры с представителем нашего министерства. Ввиду наличия у сторон воли к решению вопроса, процесс продвигается".

На вопрос о том, если моменты, замедляющие диалог, турецкий министр ответил: "Основная проблема - доверие. Каждая из сторон хочет иметь гарантии по определенным вопросам. Мы, со своей стороны, стремимся обеспечить эту атмосферу доверия".