ВБ одобрил предоставление Украине финансовой поддержки в размере $1,49 млрд

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) во вторник принял решение предоставить властям Украины финансовую поддержку в размере $1,49 млрд.

Об этом говорится в заявлении финансового учреждения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Указанная сумма является частью пакета помощи в размере $4 млрд, который намерен направить Киеву ВБ. Эти средства включают в себя предоставленные Великобританией, Нидерландами, Литвой, Латвией и рядом других стран кредитные гарантии. В ВБ полагают, что деньги будут направлены, в частности, "на выплату зарплат государственным служащим и работникам социальной сферы".

Президент ВБ Дэвид Мэлпас отметил, что банк работает со странами-донорами с целью выделения финансовой поддержки Украине, а также принимает меры, чтобы помочь обеспечить украинцам доступ к услугам в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты.