https://news.day.az/world/1468802.html В Иране поезд сошел с рельсов - есть погибшие и раненые
В Иране поезд сошел с рельсов - есть погибшие и раненые
В иранской провинции Южный Хорасан сошел с рельсов пассажирский поезд, двигавший в направлении Табас-Йезд, погибли 10 человек.
Об этом сказал губернатор района Табас провинции Южный Хорасан Али Акбар Рахими, сообщает Day.Az.
По его словам, на данный момент в результате инцидента пострадали 12 человек. Число пострадавших может увеличиться.
Рахими добавил, что в результате инцидента с рельсов сошли четыре вагона. Поисково-спасательная операция продолжается.
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