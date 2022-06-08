В Иране поезд сошел с рельсов

- есть погибшие и раненые

В иранской провинции Южный Хорасан сошел с рельсов пассажирский поезд, двигавший в направлении Табас-Йезд, погибли 10 человек.

Об этом сказал губернатор района Табас провинции Южный Хорасан Али Акбар Рахими, сообщает Day.Az.

По его словам, на данный момент в результате инцидента пострадали 12 человек. Число пострадавших может увеличиться.

Рахими добавил, что в результате инцидента с рельсов сошли четыре вагона. Поисково-спасательная операция продолжается.