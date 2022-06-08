Британец чудом избежал смертной казни в Ираке

Суд Багдада приговорил гражданина Великобритании к 15 годам тюремного заключения за попытку контрабанды древних артефактов из страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в марте 2022 года. 66-летний Джеймс Фиттон был арестован в международном аэропорту Багдада из-за одной вещи в его багаже - в личных вещах путешественника были обнаружены фрагменты древней глиняной посуды.

Багдадский уголовный суд постановил, что Фиттон незаконным способом получил артефакты, которые являются культурным наследием Ирака, и пытался вывезти их из страны с преступным умыслом. Британцу удалось чудом избежать смертной казни - обычной меры наказания за подобные преступления в практике иракского законодательства.

Вместе с Фиттоном был арестован гражданин Германии Волкер Вальдманн, который также пытался вывезти осколки глиняной посуды. Тем не менее немец был оправдан. Адвокат британца заявил, что был шокирован приговором, так как его подсудимый не знал, что древние фрагменты являются артефактами. Правозащитник намерен обжаловать решение суда.