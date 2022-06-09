Женщина бросила работу юристом ради общения с умершими животными

В США 33-летняя местная жительница уволилась с высокооплачиваемой работы ради того, чтобы общаться с животными, в том числе и умершими, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Женщина работала юристом и получала около 75 000 долларов США. По ее словам, однажды она поняла, что умеет общаться как с живыми животными, так и мертвыми. Теперь на своем увлечении она зарабатывает: ее консультация стоит 350 долларов в час.

Для того чтобы задать питомцу вопросы и получить на них ответы, американка берет его фотографию и уходит в тихое место. Затем она концентрируется на деталях изображения, в частности, на глазах, и, как она считает, начинает общение.

"Нередко во время общения с животными у меня перед глазами мелькают образы или я слышу определенные фразы. Я не улавливаю их акцент или тембр голоса, но всегда чувствую их индивидуальность", - сказала она.

Также со временем она научилась "связываться" с умершими питомцами и передавать их послания хозяевам.