Число погибших в катастрофе в Иране возросло до 17

Число погибших в результате схода поезда с рельсов в Иране достигло 17 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Иране сошел с рельсов поезд, следовавший из Мешхеда в Йезд.

Сообщается, что 50 человек пассажиров получили травмы, 15 человек находятся в тяжелом состоянии.

В поезде было 243 пассажира. Число погибших может возрасти.