https://news.day.az/world/1468850.html Число погибших в катастрофе в Иране возросло до 17 - ВИДЕО
Число погибших в катастрофе в Иране возросло до 17 - ВИДЕО
Число погибших в результате схода поезда с рельсов в Иране достигло 17 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Иране сошел с рельсов поезд, следовавший из Мешхеда в Йезд.
Сообщается, что 50 человек пассажиров получили травмы, 15 человек находятся в тяжелом состоянии.
В поезде было 243 пассажира. Число погибших может возрасти.
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