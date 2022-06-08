Турция поставила 10 условий Швеции и Финляндии

Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии, при выполнении которых они смогут получить членство в НАТО. Об этом сообщает газета Yeni Şafak, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, Анкара предложила этим странам помочь ей в борьбе с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и организацией Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и их филиалами (Гюлена обвиняют в попытке устроить госпереворот в Турции в 2016 году).

Швецию и Финляндию попросили не допускать появления представительств РПК на своих территориях, а также пресечь деятельность FETÖ и закрыть соответствующий веб-сайт и органы СМИ.

Кроме того, Турция настаивает на заморозке активов указанных организаций и ассоциаций, на депортации и экстрадиции лиц, связанных с терроризмом.

"Было заявлено, что террористическим организациям, таким как РПК, запрещено позволять проводить демонстрации. Две страны (Швецию и Финляндию) попросили поделиться разведданными с Турцией", - пишет газета.

Также Хельсинки и Стокгольм призвали снять ограничения оборонной промышленности против Турции.