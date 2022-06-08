В Мексике подвесной мост обрушился с людьми во время открытия

Больше двадцати человек получили травмы во время открытия подвесного моста в мексиканском городе Куэрнавака. Конструкция обрушилась, когда по ней проходили десятки людей, в том числе и мэр города с супругой. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Открытию недавно отремонтированного подвесного моста 7 июня радовались глава города Куэрнавака, почетные гости и горожане, но праздник был омрачен происшествием. Когда по шаткой конструкции проходили одновременно несколько десятков человек, один из пролетов обрушился вниз с высоты примерно двух метров.

Не меньше 25 человек, в том числе градоначальник и его жена, получили травмы, из них 12 пострадавших были госпитализированы, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Через несколько часов Антикоррупционная прокуратура объявила об открытии дела в связи с произошедшим.