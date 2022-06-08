В Анкаре проходит встреча Лаврова и Чавушоглу

Переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу начались в среду Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что основной темой переговоров станет вывоз зерна с Украины, перспективы возобновления переговоров России и Украины, а также планы Турции провести новую военную операцию на севере Сирии.

Переговоры проходят на территории президентского дворца в закрытом для прессы режиме, по их итогам ожидается совместная пресс-конференция.

Возле места проведения переговоров повышены меры безопасности. На подъездах к президентскому комплексу дежурят патрульные.