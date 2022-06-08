В Великобритании обнаружили НЛО
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В соцсетях циркулируют вирусные кадры, на которых пользователи обнаружили НЛО.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Присоединяющийся к эстакаде британских королевских ВВС - на кадрах зафиксировано движение с невероятной скоростью некого маленького белого пятна, названного некоторыми "сферическим металлическим шаром".