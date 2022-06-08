https://news.day.az/world/1468911.html В США выставили 45 000 цветов в память о жертвах насилия - ВИДЕО
В США выставили 45 000 цветов в память о жертвах насилия - ВИДЕО
Более 45 000 цветов выставлены в Национальном торговом центре США в Вашингтоне, округ Колумбия, в память о жертвах вооруженного насилия в стране.
Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, каждый цветок символизирует жертву, которая была убита в результате насилия с применением огнестрельного оружия за последний год в Соединенных Штатах.
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