В США выставили 45 000 цветов в память о жертвах насилия

Более 45 000 цветов выставлены в Национальном торговом центре США в Вашингтоне, округ Колумбия, в память о жертвах вооруженного насилия в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, каждый цветок символизирует жертву, которая была убита в результате насилия с применением огнестрельного оружия за последний год в Соединенных Штатах.