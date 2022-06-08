В центре Берлина автомобиль въехал в толпу людей
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Неизвестный автомобиль совершил наезд на людей прямо в центре немецкой столицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на немецкие СМИ, автомобиль въехал в толпу на западе Берлина, в результате чего пострадали десятки человек.

На данный момент известно об одном погибшем.