https://news.day.az/world/1468938.html В центре Берлина автомобиль въехал в толпу людей - ФОТО - ВИДЕО
В центре Берлина автомобиль въехал в толпу людей - ФОТО - ВИДЕО
Неизвестный автомобиль совершил наезд на людей прямо в центре немецкой столицы.
Как передает Day.Az со ссылкой на немецкие СМИ, автомобиль въехал в толпу на западе Берлина, в результате чего пострадали десятки человек.
На данный момент известно об одном погибшем.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре