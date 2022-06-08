«Аль-Каида» пригрозила Индии терактами

Представители "Аль-Каиды на Индийском субконтиненте" пригрозили Индии волной терактов с привлечением смертников в ответ на высказывания властей экс-представителя правящей консервативной партии "Бхаратия Джаната" в адрес пророка Мухаммеда. В опубликованном заявлении группировка предупредила, что под ударом окажутся Нью-Дели и Мумбаи, а также штаты Уттар-Прадеш и Гуджарат, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Террористы добавили, что готовы использовать в качестве смертников детей, чтобы добраться до индийских политиков, проживающих в защищенных комплексах. В правительстве Индии отметили, что серьезно относятся к угрозам террористов, в связи с этим полиция указанных штатов переведена в состояние повышенной готовности.

Уточняется, что гнев ячейки "Аль-Каиды" и представителей ряда других террористических группировок вызвали высказывания бывшего представителя "Бхаратия Джаната" Нипур Шармы о пророке Мухаммеде и его жене Аише, прозвучавшие в ходе дебатов по национальному телевидению 26 мая. Видеозапись с заявлениями Шармы позже стала вирусной и спровоцировала критику со стороны мусульман, расценивших слова экс-представителя партии как богохульство.

Издание NDTV указывает, что на фоне скандала 3 июня в городе Канпур в штате Уттар-Прадеш вспыхнули беспорядки. В ходе жестких стычек были ранены более 40 человек. В связи с этим представители партии "Бхаратия Джаната" дистанциировались от высказываний Шармы и сняла ее с занимаемой должности. Отмечается, что политсила отстранила и главу пресс-службы "Бхаратия Джаната" в Нью-Дели Навина Кумара Джиндала, чьи скандальные посты в Twitter об исламе также спровоцировали общественный резонанс.

5 июня Шарма принесла публичные извинения в Twitter, отметив, что не хотела задеть чувства верующих. 37-летняя экс-представитель партии призналась, что ее слова стали ответом на неоднократно звучавшие в ходе дебатов оскорбления в адрес индуистского бога.

Тем не менее в Twitter завирусился хэштег #ShameOnBJP, в то время как страна оказалась вовлечена в дипломатический скандал. Представители ряда стран, в числе которых Индонезия, ОАЭ, Мальдивы, Иордания, Бахрейн, Ливия, Катар, Кувейт, Иран, Саудовская Аравия, Оман и Афганистан, резко осудили прозвучавшие высказывания.