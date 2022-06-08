Меркель впервые назвала причину внезапных приступов дрожи

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые назвала причины приступов дрожи, которые происходили с ней на посту канцлера ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на Взгляд.

"Я считаю, что это было связано с двумя вещами. Во-первых, я была очень измучена после смерти моей матери, это повлияло на меня сильнее, чем я думала. Во-вторых, это было связано с ограничением в питье, которое привело, в конце концов, к своего рода страху попасть в такую ситуацию, и я нашла хорошее решение, поставив стул на подиум и сидя слушая национальный гимн. Это удалось, и это хорошо повлияло на меня", - сказала Меркель в интервью, которое было продемонстрировано по телеканалу Phoenix.

Напомним, в ноябре 2019 года экс-канцлер Германии упала при попытке подняться на сцену. Кроме того, в 2019 году особое внимание к здоровью Меркель было приковано после нескольких публичных приступов сильной дрожи. Официально утверждалось, что канцлер ФРГ якобы чувствует себя хорошо. При этом в ходе нескольких визитов лидеров иностранных государств в Германию канцлер - впервые в истории Германии - слушала государственный гимн сидя. Меркель также не встала во время гимна Германии на переговорах с главой МИД Китая в Пекине.