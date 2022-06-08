Кондуктор избила школьника в России

"Был такой от нее захват, я вот так изгибаю руку. И вот так три раза она сделала", - рассказал школьник.

Для Арсения Новикова поездка на автобусе до дома стала настоящим испытанием на прочность. Мальчик стал жертвой агрессивного кондуктора. Зайдя в транспорт, он попытался оплатить проезд банковской картой, только она не сработала. После неудачных попыток женщина решила грубо нарушить закон и высадить школьника из автобуса.

"Я говорю, давайте сделаем так. У меня родители встретят меня на остановке и заплатят за меня проезд. Она говорит, нет, на следующей остановке высаживайся", - вспоминает Арсений.

После тщетных попыток договориться женщина стала применять силу. Несколько раз ударила пассажира по ноге и стала заламывать ему руки. Мальчик стал снимать происходящее на камеру, что еще больше разозлило кондуктора.

На защиту Арсению встали другие пассажиры автобуса, в том числе и его друг. Они пытались решить конфликт мирным путем, но безрезультатно.

"Я испугался за друга. Я подошел к ней и сказал, что вы делаете, перестаньте. Взял ее за плечо, попытался оттащить, но не получилось", - рассказал друг Арсения Никита Бочанцев.

Арсений с другом из автобуса в итоге вышли, не доехав до своей остановки. Эта ситуация возмутила родителей пострадавшего. По словам его отца, он положил деньги на карту мальчика незадолго до злополучной поездки. Родитель утверждает, что его сын уже не первый раз сталкивается с неадекватными сотрудниками общественного транспорта.

"Это уже не первый случай, когда он сталкивается с такой агрессивной реакцией кондукторов в общественном транспорте. Примерно такая же ситуация, правда, менее агрессивная, как-то там урегулировали. Тем не менее, такая ситуация была", - рассказал Олег Новиков, отец Арсения.

В транспортной компании, где работает кондуктор, рассказали, что на поведение женщины раньше никто не жаловался. Однако служебную проверку там уже проводят.